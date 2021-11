La banda del flex colpisce a Casteldaccia, cassa dell'impianto Esso svuotata

Nuovo furto ad un distributore di benzina della banda del flex. A Casteldaccia i ladri hanno forzato la cassa automatica dell’impianto Esso in via Alliata. Il bottino è da quantificare. Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai componenti della banda. Nei giorni scorsi tre colpi erano stati messi a segno in tre impianti nella borgata di Mondello in viale Margherita di Savoia. Con il flex sono state aperte le colonnine della cassa del distributore Eos, Ip e Eni.

