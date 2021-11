Covid al Teatro Massimo di Palermo, 5 positivi tra orchestrali e coristi: stanno tutti bene

Contagi da Covid al teatro Massimo di Palermo. Si tratta di quattro orchestrali e un corista che sono risultati positivi dopo essersi sottoposti al tampone, pratica che viene effettuata periodicamente anche per il personale dotato di green pass.

I contagiati sono tutti in buone condizioni di salute ed in isolamento domiciliare, così come altri artisti che non sono risultati positivi ma negli ultimi giorni erano entrati in contatto con i colleghi.

Tra loro c'è anche un sindacalista della Fials: "Sono a casa in isolamento - fa sapere -. Fortunatamente la situazione è sotto controllo e al momento circoscritta".

In particolare l'obbligo del tampone è stato previsto per i musicisti di strumenti a fiato visto che devono necessariamente suonare senza indossare la mascherina ma il test è stato esteso a tutti.

Il contagio al Teatro Massimo ha reso necessaria, la sostituzione, ieri sera, dei positivi, in occasione del concerto "Carmina Burana" diretto da Zubin Mehta. "La situazione è sotto controllo e il teatro ha preso tutte le precauzioni necessarie. Le persone venute a contatto con i contagiati sono state messe in quarantena. Ricordiamo - dicono dal Teatro Massimo - che tutto il personale per avere entrare deve esibire il Green pass e i tamponi vengono effettuati periodicamente".

