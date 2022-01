Palermo, focolaio nell'orchestra sinfonica siciliana: 5 musicisti positivi

Focolaio nella Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, dove almeno cinque musicisti sono risultati positivi al Covid 19. Il numero però potrebbe aumentare nelle prossime ore, quando dovrebbe arrivare l'esito di ulteriori tamponi fatti dopo aver appreso le prime positività

Giandomenico Vaccari, sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, ha spiegato che sono state effettuate "tutte le procedure di sicurezza imposte dai protocolli ad oggi vigenti, ma purtroppo a Palermo la situazione è ormai fuori controllo - spiega - in queste ore stiamo cercando di capire come procedere per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti”. Adesso si sta cercando di capire se il calendario subirà qualche variazione o meno.

A novembre un caso simile era successo al teatro Massimo, dove sei persone erano risultate positive, cinque orchestrali e un corista, dopo essersi sottoposti al tampone, pratica che viene effettuata periodicamente anche per il personale dotato di green pass.

