Lo chef Giunta ritorna in possesso del suo profilo Instagram, era stato hackerato

Natale Giunta è rientrato in possesso del suo profilo Instagram che gli era stato hackerato. A renderlo noto è stato lo stesso chef palermitano, in serata. Attraverso i suoi canali social ha anche ringraziato la polizia postale, alla quale si era rivolto per denunciare l'accaduto.

Era stato lo stesso Giunta a raccontare che ieri (mercoledì 17) era rimasto vittima di un hacker che gli aveva anche chiesto un riscatto, quantificato prima in mille bitcoin e successivamente in 2 mila euro.

