Palermo, borsa sospetta in via Roma: sgomberata una banca e strada chiusa

Tanta paura questa mattina in via Roma, a Palermo, presso la filiale principe di Granatelli dell’Unicredit. I dipendenti della banca, intorno alle 9, hanno notato un pacco sospetto, una borsa posizionata sopra una delle telecamere di videosorveglianza nel prospetto principale dell'edificio e proprio il modo in cui era stata lasciata ha allarmato i lavoratori che hanno chiamato gli artificieri.

Immediato l'intervento, il pacco è stato fatto brillare ma la borsa è risultata vuota. Tanta paura tra i dipendenti ma anche tra i clienti che si trovavano all'interno della banca. L'edificio è stato fatto sgomberare ed è stato interdetto il passaggio pedonale nel marciapiede antistante l’istituto di credito. Gli agenti intervenuti hanno anche chiuso un tratto di via Roma prima di procedere alle operazioni. Il traffico veicolare, inevitabilmente, è andato in tilt.

Constatato che si trattava di un falso allarme bomba, è stato consentito ai dipendenti di rientrare nell'immobile per proseguire l'attività e la strada è stata riaperta.

"I sistemi di sicurezza a presidio delle nostre agenzie e dei nostri uffici si sono dimostrati all’altezza della situazione – ha dichiarato Gabriele Urzì Segretario Provinciale e Responsabile salute e sicurezza della Fabi Palermo -. Il Personale è stato ammirevole, in quanto anche adeguatamente formato, e ha messo in atto il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Il resto lo hanno fatto, con la consueta professionalità, le Forze dell’Ordine, con il pronto intervento degli artificieri e la consueta attenzione sulle indagini, ancora in corso. Saranno gli approfondimenti ad accertare se si è trattato di un fatto criminoso o di uno scherzo di cattivo gusto".

