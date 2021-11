Straripa il San Leonardo: strade allagate a Termini, Sciara, Campofelice e Lercara

Un temporale si è abbattuto nella zona di Termini Imerese. Il fiume San Leonardo è straripato nei pressi della zona industriale. Strade allagate non solo a Termini, ma anche a Sciara, Campofelice di Roccella e Lercara Friddi. Tante le auto rimaste impantanante e soccorse dai vigili del fuoco. A causa dell’allagamento del piano viabile causato dalle intense precipitazioni, sono provvisoriamente chiuse al traffico le strade statali 121 “Catanese», in territorio comunale di Roccapalumba (Pa) al km 196,300, e 189 «Della Valle del Platani» dal km 0 al km 6, in prossimità del bivio Manganaro. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

