Sasà Salvaggio ritorna a Tgs. Debutto in diretta con il Festino

Arriveranno Sasà Festino e Sasà Sanremo, Sasà opinionista e Sasà disturbatore. Insomma Sasà nostro, uno e centomila, anima autentica di questa città che ama la Santuzza, almeno quanto il Palermo Calcio (e forse anche di più, di questi tempi), ascolta ancora Sanremo, ma soprattutto ama raccontarsi, commentare, proporre e giustificare.

E il buon Sasà Salvaggio con quel suo sorriso da un orecchio all’altro, la chioma non proprio fluente, quel uah che è un marchio di fabbrica, si prepara ad essere il nuovo volto di Tgs e Rtp. Sarà un vero utilizzo multi faccia, tipo il sale che va su tutto, anche perché il comico di certo non si sottrae: dai babbaluci sucati in diretta, ai panini con la milza addentati da Chiluzzu, dalle carrambate in giro nei quartieri alle sortite oltre oceano. Sasà è uno dei volti siciliani più conosciuti e riconosciuti, comunità italiane all’estero comprese.

Condivisibile quindi la scelta dell’intero gruppo editoriale che lo ha chiamato in squadra, già a partire dal Festino, sia domani sera per le prove generali «disturberà» a dovere Giovanni Villino, che sarà live a Porta Felice, con il direttore responsabile del Giornale di Sicilia, di Tgs, Rgs e Gds.it, Marco Romano e con Marina Turco, responsabile delle news di Tgs, ma anche lunedì per il corteo vero e proprio.