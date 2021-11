Maltempo in Sicilia, un fiume di fango sulla Palermo-Agrigento: il video choc

Il maltempo colpisce ancora e mentre i fiumi esondano, le strade vengono bloccate da acqua e fango. Questa volta a pagare dazio è la Palermo-Agrigento tra Roccapalumba e Lercara Friddi. Le immagini da sole raccontano quello che è successo oggi. Il fiume Platani ben oltre il suo abituale livello, l'acqua a causa della forte pioggia ha raggiunto il livello della sede stradale inondando la carreggiata.

La strada è diventata un fiume di fango, come si vede dal video. L'Anas ha diramato un comunicato in cui annuncia la chiusura del tratto stradale allagato a causa delle intense precipitazioni. "Sono provvisoriamente chiuse al traffico le strade statali 121 “Catanese”, in territorio comunale di Roccapalumba al km 196,300, e 189 “Della Valle del Platani” dal km 0 al km 6, in prossimità del bivio Manganaro". Sul posto è intervenuto il personale Anas per provare a ripristinare la viabilità.

© Riproduzione riservata