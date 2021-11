Incidenti nel fine settimana a Palermo, tre persone ferite: paura alla Cala

Ancora incidenti a Palermo tra venerdì e oggi, con tre persone ferite, di cui uno in prognosi riservata. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto intorno alle 3 di questa notte alla Cala, dove un centauro trentaquattrenne, in sella ad una moto, si è andato a schiantare contro un palo, venendo poi trasferito in codice rosso al Civico: le sue condizioni sarebbero gravi.

Gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale hanno lavorato per ore, sia per dirigere il traffico (era sabato sera) sia per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Indagini sono in corso.

Un altro incidente si è verificato nella notte, in viale Regione Siciliana, all’altezza di corso Calatafimi. Una persona è rimasta ferita, trasportata in codice giallo in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Nel sinistro sono rimasti coinvolte, in quello che è stato un tamponamento, tre automobili e un tir.

Venerdì sera, invece, una ragazza è rimasta ferita a causa di un incidente avvenuto mentre era a bordo di una microcar che si sarebbe ribaltata dopo uno scontro con una Qashqai in via Brigata Verona, proprio all'altezza dell'istituto superiore Pareto. E' stata medicata nel vicino pronto soccorso di Villa Sofia e poi dimessa. Anche in questo caso, indagano i vigili urbani.

