Forte vento su Palermo, sette voli dirottati a Catania e Lamezia Terme

Il maltempo e il forte vento che imperversano sulla Sicilia occidentale in particolare, ma anche su altre regioni del Sud Italia, stanno causando disagi anche al traffico aereo. Sono una decina i voli con destinazione Palermo dirottati soprattutto a Catania e Lamezia. Di riflesso ritardi si sono accumulati da molti altri voli.

Sin dalle 19,35 si registrano difficoltà all'aeroporto Falcone e Borsellino. Il primo volo in arrivo ad essere dirottato è stato il Ryanair proveniente da Torino, atterrato poi a Lamezia Terme. Da lì in poi è stato un calvario per i viaggiatori. l'Easyjet proveniente da Milano Malpensa delle 19.50 è stato dirottato sull'aeroporto di Fontanarossa.Il Ryanair proveniente da Bergamo delle 21.05 è atterrato a Lamezia con enormi disagi mentre un altro volo della compagnia irlandese partito da Fiumicino, previsto in arrivo alle 20,05, è dovuto atterrare a Catania.

Stessa sorte hanno subito altri tre voli Ryanair: il Malpensa-Palermo delle 21.45 è stato dirottato a Catania, il Pisa-Palermo delle 21.30 a Lamezia e Bologna-Palermo delle 21.45 a Napoli. Infine il volo delle 22.55 è rientrato a Fiumicino.

