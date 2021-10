Palermo, caos in via Belgio: prima un incidente e poi il crollo di calcinacci, riaperto il sottopasso

E' stato riaperto il sottopasso di via Belgio a Palermo dopo che in mattinata era stato chiuso al traffico a causa di un incidente stradale e per il crollo di alcuni calcinacci. Il sinistro a causa di un'auto finita contro il guard-rail. Nell'impatto sono rimasti coinvolti due automobilisti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.

Sull'asfalto sono stati trovati alcuni calcinacci e copriferro che si erano staccati dalla struttura del viadotto di via Belgio. I pompieri sono intervenuti per risolvere le parti pericolanti, hanno raccolto l'intonaco caduto e messo in sicurezza la zona. La strada è stata riaperta per poter riprendere la viabilità e consentire il normale deflusso di veicoli.

© Riproduzione riservata