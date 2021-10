Palermo: auto sbanda in viale Regione Siciliana, caos e traffico paralizzato

Traffico totalmente paralizzato questa mattina, in viale Regione Siciliana, a causa di un incidente, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza del ponte di via Belgio.

Un'auto, a causa dell'asfalto viscido, ha sbandato ed è finita nello spartitraffico: illeso il conducente. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Traffico bloccato già in via Pitrè.

E sempre questa mattina un incidente si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo, nei pressi dello svincolo di Scillato, in provincia di Palermo.

Un suv si è ribaltato finendo nella corsia di sorpasso. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale per regolare il traffico diretto verso il capoluogo.

© Riproduzione riservata