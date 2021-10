In casa cocaina, hashish e marijuana, un arresto a Villabate. Trovati anche 11 cardellini

Nascondeva in casa cocaina, hashish e marijuana pronta per essere spacciata ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri della Stazione di Villabate, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi e del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia. Si tratta di un 29enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, trovando complessivamente quasi 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, in parte già suddivisa in dosi, e 9.225 euro, ritenuta provento dell’illecita attività, oltre a vario materiale per la pesatura ed il confezionamento. Ma durante la perquisizione, i militari hanno fatto un'altra scoperta: all’interno della cantina di pertinenza dell’abitazione sono stati trovati 11 volatili “carduelis carduelis”, di specie protetta. Appartenevano al 29enne e allo zio 66enne che sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per detenzione di animali appartenenti a specie protetta. I volatili sono stati sequestrati e affidati ai carabinieri del Centro Anticrimine Natura-Nucleo Cites Palermo, intervenuti sul posto, per il successivo affidamento presso una struttura idonea.

L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip, è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo. La droga sequestrata sarà analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale di Palermo per le rituali verifiche.

