Palermo in via Archimede allagamenti continui da cinque anni

Emergenza allagamenti in via Archimede, nel tratto del Borgo Vecchio, a Palermo. La zona in cui da cinque anni si verificano spesso allagamenti è vicina al cantiere per il completamento dell’anello ferroviario e proprio da questi lavori è natio il problema, secondo quanto fa sapere il Comune.

In concomitanza con il nubifragio di due giorni fa l’acqua è aumentata a dismisura, come ha raccontato oggi Giovanni Villino in un servizio sul notiziario di Tgs delle 13.50.

Gli allagamenti quando piove molto, come è avvenuto in questi giorni a Palermo, si accentuano e in via Archimede devono entrare in azione le idrovore. Evidenti i disagi per centinaia di famiglie.

Da cinque anni ormai in quel tratto di via Archimede vicino al proto si fanno i conti con questo fenomeno: dal sottosuolo viene fuori acqua. I residenti invocano da tempo una soluzione . Nelle cantine bisogna camminare sulle tavole, all’esterno l’acqua si mischia ai liquami e ai rifiuti e allaga l’intera carreggiata stradale. C’è chi teme crolli degli edifici a causa delle infiltrazioni e di possibili danni alle fondamenta.

Gli uffici comunali spiegano che il problema è nato quando nel corso dei lavori per l’anello ferroviario è stato deviato il corso di una falda acquifera. L’assessore comunale ai Lavori pubblici Maria Prestigiacomo fa sapere di avere chiesto un incontro con le Ferrovie per trovare una soluzione.

