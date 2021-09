"Giocavamo al mundialito": il racconto dei bambini sull'allenatore che "ci toccava"

«Noi giocavamo al mundialito. Chi passava il turno usciva dal campo, il mister ci acchiappava e ci metteva sopra di lui, sopra le sue gambe e ci toccava nelle parti intime». Per il brigadiere ogni scusa era buona per palpeggiare i piccoli calciatori che gli erano stati affidati, questo si presume leggendo i verbali dei bambini interrogati dagli agenti della squadra mobile, con l’assistenza di due psicologi. In queste carte ci sono le accuse nei confronti di Gianfranco Cascone, il sottufficiale della guardia di finanza di 54 anni arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di alcuni bambini che frequentavano il centro sportivo-ricreativo delle fiamme gialle di via Messina Marine, a Palermo.

Nell’ordinanza di custodia a suo carico, emessa subito dopo l’arresto in flagrante nella stessa struttura sportiva, lo accusano tre minorenni, ma nel giro di pochi giorni il numero è cresciuto grazie agli accertamenti condotti dalla polizia e coordinati dal pm Giorgia Righi. Alle indagini hanno preso parte gli stessi finanzieri, che sono intervenuti per bloccare Cascone quando le telecamere nascoste piazzate nel centro lo avevano ripreso in piscina con un altro bambino, anche questo più volte palpeggiato.

La storia è stata anticipata ieri dal Giornale di Sicilia. E oggi Leopoldo Gargano torna a raccontare tutti i retroscena del caso con il racconto dei bambini in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola.

Il brigadiere, interrogato, ieri ha negato tutte le accuse.

