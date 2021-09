Ruba ad un'anziana la pensione d'invalidità del figlio: un arresto a Palermo

Un 54enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata. Lo scorso 27 aprile, aveva aggredito una donna in via Butera per sottrarle la borsa contenente documenti e soprattutto la pensione d’invalidità del figlio, appena prelevata in un ufficio postale.

La donna si era difesa e il rapinatore, deciso a tutto pur di impossessarsi del denaro, le ha sferrato calci e pugni. Ad intervenire, un turista che ha allontanato il rapinatore che però era riuscito a rubare la borsa.

I poliziotti del Commissariato di polizia “Oreto-stazione”, grazie ad alcune telecamere, hanno individuato l'uomo che aveva seguito la malcapitata a bordo di uno scooter fin dalla sua uscita dall’ufficio postale. I poliziotti sono riusciti a risalire al malvivente anche sviluppando la frazione alfa numerica del targhino del ciclomotore, captato dalle telecamere e che è risultato essere nella disponibilità di un 54enne pregiudicato, noto per i numerosi precedenti.

L’uomo, più volte assente dal suo domicilio, è stato individuato e raggiunto dopo un’attività di quartiere fatta di riscontri, appostamenti e pedinamenti. Attualmente recluso presso una locale casa circondariale.

© Riproduzione riservata