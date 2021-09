Palermo, evade dai domiciliari e ruba 19 chili di carne da un furgone: arrestato

Alle pulsioni non si resiste, nemmeno se si è agli arresti domiciliari. Così, un cinquantenne messinese, obbligato a stare in casa ma da lì evaso, si è chiesto che cosa avrebbe potuto fare con quel furgone che trasportava carne posteggiato in via Catania a Palermo, e dal quale il conducente si era un attimo allontanato per fare una consegna.

Tirati fuori dalla borsa i ferri del mestiere, ovvero un mazzo di chiavi modificate e di varie di dimensioni, il ladro si è avvicinato alla cella frigorifera e ne ha forzato la serratura. Poi si è impadronito di 19 chili di carne bovina e di altri alimenti. Peccato per lui, però, che in giro vi fossero diverse telecamere di videosorveglianza: l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri, individuato come evaso e autore di furto aggravato, e riportato a casa in attesa di un processo per direttissima.

