Emergenza al cimitero dei Rotoli di Palermo, manca il personale per smaltire le pratiche

Si è svolto a Palazzo delle Aquile un tavolo tecnico, presieduto dal sindaco Leoluca Orlando, per individuare soluzioni informatiche e organizzative che compensino la mancanza di personale necessario all’istruzione delle pratiche presso gli uffici dei servizi cimiteriali, azioni utili anche al trasferimento al cimitero di Sant'Orsola e ai tempi crematori delle salme in deposito al cimitero dei Rotoli.

All’incontro, presenti anche gli assessori Toni Sala, Paolo Petralia Camassa, il capo di gabinetto Sergio Pollicita, il presidente della Sispi Cesare Lapiana e alcuni rappresentanti delle onoranze funebri è stato occasione per confermare e aggiornare le soluzioni del cronoprogramma che prevede interventi e misure nel breve e medio periodo finalizzate a riportare la situazione dei cimiteri alla normalità.

Si è discusso, dunque, dei problemi di destinazione delle salme che non hanno un loculo ricordando che «il diritto al seppellimento - ha sottolineato l’assessore Sala - è fondamentale e l'amministrazione sta lavorando quotidianamente per uscire da un’emergenza drammatica per tutta la città».

Per il sindaco Orlando l’incontro «conferma, oltre all’impegno mai venuto meno dell’amministrazione comunale per fronteggiare l'emergenza cimiteriale, la sinergia con tutte le parti chiamate in causa per risolvere il problema. Le soluzioni di tipo digitale a cui l’amministrazione sta lavorando costituiscono un ulteriore passo in avanti».

