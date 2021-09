Spaccio di droga al Capo di Palermo: arrestato un 40enne

Un 40enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con fare circospetto per i vicoli del mercato del "Capo" e introdursi frettolosamente in un vecchio magazzino in via Sant’Agostino.

Fermato, è stato perquisito. Nel deposito, grazie al contributo di un’unità cinofila, sono stati trovati oltre 300 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, diverso materiale per il confezionamento e 170 euro ritenuti frutto dell’illecita attività di spaccio.

I soldi e la droga rinvenuta sono stati sequestrati,. La sostanza stupefacente, immessa nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre tremila euro, e ora sarà trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale per le verifiche di rito.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, in regime di domiciliari.

© Riproduzione riservata