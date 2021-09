Bomba d'acqua a Partinico intorno alle 6,40. Pioggia e vento hanno svegliato i residenti. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena con l'acqua che ha allagato alcuni scantinati e box.

In alcune zone è andata via la luce per diverse ore con i tecnici dell'Enel al lavoro per risolvere il problema. L'energia elettrica è stata ripristinata intorno alle 10,10. Il maltempo sta colpendo tutta la provincia di Palermo.

