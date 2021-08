Palermo, uomo aggredito davanti ad una pizzeria: caccia al responsabile

Ieri sera in via Bergamo, a Palermo, un uomo è stato aggredito davanti a una pizzeria da una persona che è fuggita e che adesso è ricercata dalla polizia. Sfondato anche il parabrezza dell'auto della vittima.

Sono intervenute quattro volanti della polizia e anche i sanitari del 118 che hanno portato il malcapitato all'ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti hanno sentito i presenti per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Pare che la stessa vittima non abbia fornito alcun indizio per risalire all'aggressore.

La città di Palermo non è nuova ad episodi di aggressione. Soltanto due giorni fa, infatti, all'ingresso della Vucciria in corso Vittorio Emanuele, è stato buttato a terra e preso a calci in faccia il musicista olandese Hotze Convalis per aver tentato di difendere una sua amica. A raccontare il fatto è proprio il musicista che ha pubblicato alcune foto su Facebook in cui si notano le ferite riportate.

© Riproduzione riservata