Palermo, fermi i trasferimenti delle bare dai Rotoli a San'Orsola: in ferie il personale dei carri

Mentre le bare in attesa di sepoltura ai Rotoli sfiorano ormai quota mille si attende ancora l'ordinanza «urgente e contingibile» per affrontare l'emergenza sanitaria e che conferisce ulteriori poteri di intervento anche al sindaco.

Il provvedimento, come si legge in un articolo di Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola, è in preparazione, deve passare dagli uffici, manca una firma.

Quanto basta perchè tutto resti fermo. A complicare le cose è l'assenza di una catalogazione che contrassegni le casse con nome, numero, fila e posizione nelle strutture di fortuna e consenta di prelevarle per il trasferimento.

E c'è poi un altro ostacolo: i dipendenti che guidano i carri funebri comunali sono (giustamente) in ferie quindi le bare entrano ma non escono. I trasferimenti delle salme al cimitero di Sant'Orsola restano fermi e il deposito dei Rotoli pieno.

