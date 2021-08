Palermo, Orlando ordina lo svuotamento del deposito al cimitero dei Rotoli: bare trasferite a Sant'Orsola

Via le bare dal deposito dei Rotoli. Il sindaco Leoluca Orlando ha ordinato lo svuotamento della struttura dove al momento si trovano 242 bare a terra e 733 sugli scaffali.

In una direttiva inviata ai dirigenti il sindaco ha firmato una direttiva per "l'adozione di provvedimenti urgentissimi concernenti la situazione emergenziale dei Cimiteri comunali".

Il provvedimento fa seguito alla riunione di oggi e dispone anche approfondimenti sulle scelte compiute, "nonché alla mancata approvazione in Consiglio comunale del piano triennale dei lavori pubblici".

Entro domani sarà predisposta un'ordinanza sindacale d'urgenza affinchè entro il 31 ottobre 2021 siano avviate le gare per la realizzazione del campo di inumazione e per la riattivazione del forno crematorio. Ma non solo: entro quella data dovranno essere collocate transitoriamente le bare, con precedenza per quella poste a terra, nei loculi liberi del cimitero di Sant'Orsola, "anche indipendentemente dalla preferenza espressa nell'immediato dai familiari".

Saranno inoltre coinvolte le agenzie di pompe funebri per il trasporto delle bare a Sant'Orsola e potenziato il personale per consentire le operazioni di trasferimento.

