Palermo, lo youtuber Gargano aggredito da un posteggiatore abusivo in via Ernesto Basile

Lo youtuber palermitano Gioacchino Gargano è stato aggredito e minacciato da un parcheggiatore abusivo a Palermo, mentre lavorava alla realizzazione di un video dedicato alle periferie della città e in particolare al quartiere del Villaggio Santa Rosalia.

Durante le riprese è stato aggredito da una persona in via Ernesto Basile, a pochi metri dall’Università di Palermo, che pretendeva dall’artista del denaro dopo che quest’ultimo aveva posteggiato in un’area che lo stesso parcheggiatore abusivo definiva "di sua competenza e controllo".

Al rifiuto di Gargano di pagare, l'aggressore ha reagito minacciando lui e il suo operatore di portargli via tutta l’attrezzatura da lavoro e di restituirla solo in cambio di altri soldi.

"Ecco quello che è successo qualche mese fa", ha spiegato lo stesso Gargano che ha deciso solo oggi di raccontare quanto accaduto, condividendo su Instagram uno stralcio dell'aggressione.

"Ho rischiato di perdere telecamere, microfoni e giorni di lavoro - dice Gargano - ma ho tenuto duro davanti alla prepotenza in stile mafioso di questa persona. Dispiace che questo accada nella mia città, in queste settimane in cui sto cercando di fare conoscere il lato bello delle periferie, dando visibilità a una nuova generazione di palermitani che vede in queste aree il nuovo cuore della città".

