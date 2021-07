Operaio morto nel cantiere della Sirenetta a Mondello: 5 indagati

Cinque indagati per la morte di Vincenzo Ribaudo, l'operaio di Belmonte Mezzagno morto lunedì scorso nel cantiere per la ristrutturazione dello storico complesso La Sirenetta a Mondello. Lo scrive Vincenzo Giannetto sul Giornale di Sicilia in edicola.

Gli agenti del commissariato, guidati dal dirigente Manfredi Borsellino, hanno effettuato i rilievi, ascoltato i testimoni per arrivare alla verità sulla morte del quarantaduenne, rientrato al lavoro dopo un periodo di malattia.

Venerdì potrebbero arrivare le prime risposte: per quella data, infatti, è stata fissata l'autopsia sul corpo dell'operaio.

L'esame dovrà chiarire le sue condizioni di salute. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9, l'uomo è precipitato da un'altezza di circa 4 metri battendo violentemente la testa.

