Tragedia nel cantiere della Sirenetta a Mondello: operaio muore cadendo da un'impalcatura

Un operaio 42 anni palermitano, Vincenzo Ribaudo, è morto cadendo da un'impalcatura nel cantiere de La Sirenetta a Mondello.

L'uomo è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia ma per lui non c'è stato nulla da fare. È caduto dall'impalcatura mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione, pare a causa di un malore, facendo un volo di 3 metri.

I medici del 118 lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale di Villa Sofia. Le sue condizioni sono apparse serie fin dal primo momenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le volanti della polizia. In questi giorni era stato inaugurato il piano terra del locale ed era in corso la conclusione dei lavori al secondo piano.

"Siamo profondamente addolorati per la morte dell'ennesimo operaio che ha perso la vita sul posto di lavoro ed esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia", dicono in una nota congiunta, il segretario regionale della Cisl, Sebastiano Cappuccio e quello della Filca Cisl, Paolo D'Anca. "La prevenzione deve essere l'imperativo di tutte le imprese - aggiungono - e una priorità di condotta imprescindibile perché il sacrificio di uomini, che perdono la propria vita per portare a casa un pezzo di pane, non può essere più accettabile. La sicurezza non può essere un terno al lotto, per questo è necessario potenziare i controlli, aumentando il numero degli ispettori e prevedere urgentemente a istituire, come abbiamo più volte ribadito, una cabina di regia tra Inail, Inps e l'assessorato regionale al ramo per monitorare questo fenomeno drammatico sempre più dilagante, adottando tutte quelle misure adeguate per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori e limitare i danni di questa emorragia".

© Riproduzione riservata