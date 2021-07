Travolto dalla porta di calcio, lo strazio del fratello su Fb: "Non si può morire così a 12 anni"

"Non si può morire così. Mio fratello era andato al parco per giocare a pallone e adesso non c'è più...".

In una straziante diretta Facebook, che ha invitato a condividere, Daniele Conigliaro ha mostrato dove è morto il fratello Gabriele, deceduto nel parco comunale Sofia di Carini dopo che una porta di calcio gli è franata addosso.

Dopo la tragedia, nei pressi del campo sono accorsi altri familiari e amici. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto anche con il racconto dei compagni di gioco.

