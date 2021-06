Molotov contro coppia a Palermo, 15 anni a due 80enni

Condannati a 15 anni ciascuno Benedetto Fici e Antonino Faraone, due ultraottantenni che rispondono di tentato omicidio: infastiditi dalla presenza di una coppia di fidanzati in un casolare della borgata di Ciaculli, tirarono contro di loro una molotov, ustionandoli in maniera grave. La decisione della quarta sezione del Tribunale di Palermo.

Il collegio presieduto da Bruno Fasciana ha accolto le tesi del pm Pierangelo Padova, che si è basato sulle accuse delle due vittime, Umberto Geraci e Ernesta Jessica Modica, "rei", agli occhi di Fici e Faraone, di avere montato una tenda nell’edificio semidiroccato. Ciaculli è una zona di Palermo un tempo famosa per la presenza di una potente famiglia mafiosa , che faceva capo al "Papa", Michele Greco.

Cosa nostra però non c'entra niente, con questo episodio di quattro anni fa, in cui la responsabilità dei due è stata poi confermata anche da alcuni testimoni. Un complicato riscontro è arrivato anche dal sistema satellitare, la cosiddetta scatola nera dell’assicurazione della Fiat Panda usata dai due vecchietti terribili, che confermò che l’automobile era passata dal luogo in cui i due fidanzati vennero investiti prima dall’esplosione e successivamente dalle fiamme. AGI

