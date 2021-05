Aggressione a due fotoreporter in via Giotto: denunciati 2 palermitani

Due palermitani sono stati denunciati dalla polizia perchè accusati di aver aggredito due giornalisti-fotorporter.

L'aggressione risale a venerdì scorso, in via Giotto, a Palermo, dove i due giornalisti si erano recati per realizzare un servizio fotografico su un caso di cronaca che aveva coinvolto il titolare dell'ex Oceania, arrestato nei giorni scorsi per tentata estorsione e minacce.

Durante le riprese, ai due fotografi si sarebbe avvicinato un uomo che con fare minaccioso, gli avrebbe intimato di cancellare le foto dato che in alcune di esse appariva la sua persona.

In un primo momento il fotografo si sarebbe rifiutato di cancellarle precisando che le foto erano state scattate durante l’esercizio della propria professione e avrebbe detto all’uomo di allontanarsi e lasciarlo andare via, ma costui lo avrebbe trattenuto impedendogli di allontanarsi.

