Ondata di caldo in Sicilia, a Palermo allerta rossa domani e giovedì

In Sicilia continua l'ondata di caldo presente già da qualche giorno. La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 23 giugno e per le successive 24 ore.

Livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previsto per domani, mercoledì 23 giugno e dopodomani, giovedì 24 giugno. In entrambi i giorni è prevista una temperatura massima percepita di 36°C.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità media ed un livello di "preallerta" (colore arancione).

Con il solstizio d’estate è iniziata la prima vera ondata di caldo africano sull'Italia. Le temperature che verranno raggiunte nei prossimi giorni in molte città batteranno i record dell’estate del 2003. I valori massimi su gran parte delle città del Sud e su alcune del Centro e rispetto allo stesso periodo di giugno 2003, saranno superiori di circa 8-11 C. Per fare qualche esempio Foggia raggiungerà 44 C, Catanzaro 41 C, Siracusa addirittura 45 C, Fermo e Ascoli Piceno potranno raggiungere picchi di 40 C, 37-38 C a Perugia e a Campobasso.

Gran caldo anche sul resto d’Italia, in Toscana (37-38 C a Firenze), a Roma (35 C), Bologna e Ferrara (36 C), oltre i 34 C su tante città del Veneto, dell’Abruzzo, della Sardegna e sulla Lombardia orientale. Questa ondata di calore africano potrebbe attenuarsi solamente nel prossimo weekend, ma non su tutte le regioni.

