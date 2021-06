Caldo, mercoledì allerta rossa a Palermo: rischio incendi e massime di 36 gradi

L'ondata di gran caldo che sta attraversando la Sicilia è destinata a continuare ancora per qualche giorno e in alcune zone dell'Isola, come ad esempio il Palermitano, le temperature continueranno ad aumentare. La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 22 giugno e per le successive 24 ore.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, martedì 22 giugno, nella provincia di Palermo è prevista una pericolosità media ed un livello di "preallerta" (colore arancione).

Per quanto riguarda invece il rischio di ondate di calore, nella giornata di domani è previsto un rischio di livello 2 (arancione) con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Per la giornata di mercoledì 23 giugno, il rischio sale al livello 3 (rosso), mentre rimane inalterata la previsione di temperatura massima percepita.

