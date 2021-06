Auto si ribalta in autostrada fra Altavilla e Trabia, feriti: traffico paralizzato

Sarebbero quattro (e non sei come riferito in precedenza) i feriti di un incidente avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo etneo.

Un'auto, per causa in corso di accertamento, si è ribaltata. Sembrerebbe che questa sia l'unica vettura coinvolta.

L'incidente stradale è avvenuto fra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia. Intervenuta la polizia stradale, il 118 e l'elisoccorso per i feriti più gravi. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, anche perché per le condizioni di uno dei feriti è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, atterrato sulla carreggiata della A19.

Il traffico è stato deviato allo svincolo di Altavilla Milicia.

© Riproduzione riservata