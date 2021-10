Incidente sulla Palermo-Catania, 35enne muore dopo tre mesi di agonia

Sono durate 3 mesi e mezzo le speranze per i familiari di riabbracciare Michelangelo Pavoniti, palermitano di 35 anni, che lo scorso 20 giugno è rimasto coinvolto in un incidente sull'autostrada Palermo-Catania, fra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia.

Furono quattro i feriti quel pomeriggio e il 35enne ebbe la peggio. Pavoniti si trovava all'interno dell'auto, una Citroen C1, insieme ad altri tre amici, quando la vettura finì contro il guard-rail e poi si ribaltò. Sul posto, la polizia stradale, il 118 e l'elisoccorso per i feriti più gravi e il traffico rimase paralizzato per ore, con file chilometriche di auto.

Il 35enne, che non si trovava alla guida dell'auto, venne ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo, ma dopo quasi 100 giorni è morto.

In questi mesi sono stati tanti i messaggi di incoraggiamento anche su Facebook ma purtroppo il 35enne non ce l'ha fatta. L'ultimo post, in ordine di tempo, quello scritto da Mariella Pavoniti questa mattina: "Da tutti noi ti ricorderemo sempre come eri il nostro coccolone, già ci manchi da morire, sapere che sei con nonno che ti amava più di tutti ora ti auguriamo buon viaggio anche se fa tanto male ti amo Elio Pavoniti la nostra vitaaaaa". EP MEDIA

