Palermo, ancora un incidente mortale: motociclista di 32 anni perde la vita in via Oreto, 2 feriti

Terribile incidente la scorsa notte in via Oreto a Palermo, all'altezza della pizzeria Gabibbo. Uno scontro tra un'auto e una moto è costato la vita a Gaetano Lo Verso, che tra poco avrebbe compiuto 32 anni.

È successo poco dopo la mezzanotte, quando una Fiat 500 che procedeva verso la stazione centrale, per cause ancora da accertare si è scontrata con una Yamaha T-Max guidata dalla vittima. In sella alla moto c'era anche un ventenne, trasportato al Buccheri La Ferla ma non in pericolo di vita.

In ospedale (al Civico) anche il conducente dell'auto, un giovane di 28 anni. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il motociclista è stato rianimato sul posto e portato d'urgenza in ospedale dove però è morto poco dopo. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della sezione infortunistica per le indagini e i vigili del fuoco. I mezzi sono stati sequestrati.

Non si ferma, dunque, la scia di sangue sulle strade di Palermo. Si tratta infatti dell'ottava vittima in un mese e mezzo. Un bilancio terribile visto che da maggio del 2019 non si registravano così tanti morti in così poco tempo. Appena 6 giorni fa aveva perso la vita in via Cruillas Leo Lucchese, di soli 22 anni. Il giovane aveva perso il controllo del suo scooter per poi schiantarsi. È deceduto durante il trasporto in ospedale. In via Montalbo sono stati celebrati i funerali del giovane, salutato da amici e parenti indossando magliette bianche con la sua foto in sella alle due ruote.

