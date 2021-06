Incidente mortale a Palermo, con lo scooter fuori strada a Cruillas: la vittima un ragazzo di 22 anni

Un'altra vittima per le strade di Palermo. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere rimasto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 22 in via Cruillas, a Palermo.

La vittima è Leopoldo Lucchese che, secondo le prime informazioni si trovava a bordo di uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi.

Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, che lo hanno portato a Villa Sofia, il cuore del ragazzo ha smesso di battere prima ancora di arrivare al pronto soccorso. Sul posto gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e chiarire se ci siano altri mezzi coinvolti.

Solo pochi giorni fa, nella notte fra mercoledì e giovedì, era morto a Mondello un altro giovane, Nicoló Acquisto, 32 anni. Stava tornando a un addio al celibato quando è finito su un'auto ferma al semaforo in viale Margherita di Savoia.

E, per restare in provincia di Palermo, sabato pomeriggio è morto un altro motociclista: il 74enne Angelo Ruffino. Era a bordo di una moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito sotto una vettura che stava transitando.

