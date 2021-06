Sequestrata piantagione di cannabis a Partinico: arrestato un 30enne

Un 30enne di Partinico è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno scoperto e sequestrato, all’interno di un terreno di proprietà del giovane, in contrada Margi-Sottana alla periferia del centro abitato, una coltivazione di cannabis indica: trovate 56 piante e 10 rami di infiorescenze già in fase di essiccazione. Era presente anche una lampada per coltivazione idroponica.

Dalla perquisizione, effettuata insieme al personale tecnico dell'Enel, è emersa la presenza di un allaccio abusivo con collegamento diretto alla rete elettrica; al 30enne, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, è stato perciò contestato anche il reato di furto aggravato.

La droga sequestrata verrà sottoposta alle rituali analisi qualitative e quantitative da parte del competente laboratorio del Comando Provinciale.

