Coltiva droga in casa a Partinico, arrestato 59enne percettore del reddito di cittadinanza

Coltivava piante di marijuana in casa, 59enne arrestato a Partinico. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile locale, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, hanno arrestato con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, A.V., già noto alle forze dell’ordine.

I militari nel corso della perquisizione, nell’abitazione situata nella periferia della cittadina, hanno ritrovato quasi 2 chili di marijuana, 19 piante di cannabis e 65 cime di piante in fase di essiccazione oltre a vario materiale per la coltivazione dello stupefacente. L'abitazione inoltre era collegata abusivamente alla rete elettrica e per questo motivo l’uomo dovrà rispondere anche di furto aggravato.

Il 59enne è risultato percettore del reddito di cittadinanza, per cui sono state avviate le pratiche per la sospensione del beneficio. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stato tradotto, in attesa dell’udienza di convalida, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

