Movida a Palermo, abusivi "padroni" della notte: un video racconta la mancanza di controlli

A Palermo gli abusivi sono i padroni della notte. Le forze dell’ordine dicono (edizione di ieri di questo giornale) che non esiste un’emergenza sicurezza in relazione alla movida, nonostante le risse, malgrado le vetrine spaccate di notte. Tutto ciò, insomma - scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia oggi in edicola -, fa parte di quell’insieme di «fisiologici» atti di teppismo con cui ogni grande città fa i conti.

Ma un giro per le vie della vita notturna dimostra che il territorio non è controllato in maniera stringente, soprattutto a sera inoltrata. Basta un giro nei luoghi della vita notturna per accorgersi che la sensazione di impunità è abbastanza diffusa.

Un video girato venerdì sera, ad esempio, mostra chiaramente una piazza Sant’Anna in cui i locali a una certa ora, poco dopo la mezzanotte, sono rimasti chiusi (come da ordinanza del sindaco, valida sino a fine mese). Tuttavia musica ad alto volume, folla e soprattutto venditori abusivi di birra collocati in ogni dove. Sette se ne contano.

