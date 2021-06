Omicidio alla Vucciria, l'autopsia sul corpo di Burgio: ucciso con 3 colpi di pistola, uno lo ha centrato al cuore

Tre colpi di pistola, uno dei quali lo ha centrato al cuore. Così è stato ucciso Emanuele Burgio, il giovane di 25 anni assassinato la notte tra domenica e lunedì alla Vucciria di Palermo.

Sul corpo è stata eseguita l'autopsia all'istituto di Medicina Legale del Policlinico. I colpi calibro nove non gli hanno dato scampo anche se i familiari accorsi hanno tentato di salvarlo portandolo in ospedale. La salma si trova ancora alla camera mortuaria del Policlinico.

Il Questore di Palermo ha vietato la celebrazione del funerale in forma solenne e di ogni forma di pubblica commemorazione. Ma ha anche ordinato il presidio del territorio impiegando i reparti in tenuta anti sommossa e la rimozione immediata, con l'ausilio dei vigili del fuoco, dei poster della vittima. Un gruppo di amici del giovane ucciso ha manifestato il proprio disappunto per l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere presenti nella zona per identificare i soggetti che hanno partecipato alle manifestazioni estemporanee e che abbiano violato le prescrizioni previste per valutarne la loro rilevanza penale.

