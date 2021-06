Incidente mortale in via Ernesto Basile, Misilmeri sotto choc: a Palermo 5 vittime in un mese

Scene strazianti, lacrime, dolore a Misilmeri. La morte di Carmelo Granata e Virginia Calvaruso nell'incidente di via Ernesto Basile a Palermo lascia tanta disperazione e rabbia tra i loro cari e tra chi li conosceva. Non sarà effettuata l’autopsia e i corpi sono stati riconsegnati alle famiglia.

L’autista della Bmw, comprensibilmente sotto choc, è stato ascoltato dai caschi bianchi, come scrive il Giornale di Sicilia in edicola, e la sua versione è stata annotata come quella di alcuni testimoni oculari. Sembra però che non ci siano immagini di videocamere.

Con l'incidente di ieri salgono a cinque le vittime sulle strade in città nell'ultimo mese: era da maggio del 2019 che non si avevano così tanti morti in così poco tempo. Lo scorso 20 maggio a morire, in via Duca della Verdura, all’angolo con via Libertà, era stata Gandolfa Ilarda, 44 anni.

In viale Regione Siciliana, invece, ad inizio maggio, a morire erano stata Alessia Bommarito, 22 anni, e Chiara Ziami, 21 anni. Le due amiche inseparabili erano a bordo di una Fiat 500 che si è schiantata contro un mini Van nella carreggiata opposta, nei pressi del Motel Agip: altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

