Palermo, tragico schianto in via Ernesto Basile: muoiono due fidanzati di Misilmeri

Un uomo di 37 anni e una ragazza di 29 sono morti in un terribile incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno in via Ernesto Basile, a pochi passi dalla cittadella universitaria di Palermo.

Le vittime sono due fidanzati di Misilmeri: Carmelo Granata, dipendente comunale nel settore dei rifiuti, e Virginia Calvaruso.

"Una terribile tragedia - si legge sulla pagina Facebook Comune - si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti. I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata".

Lo scontro è avvenuto fra un Piaggio Beverly, uno scooter di grossa cilindrata su cui viaggiavano le due vittime, e un'auto, una Bmw X3, all'altezza del negozio di ceramiche e sanitari che si trova nel tratto finale del rettilineo, poco prima dello svincolo in direzione della circonvallazione verso Trapani.

Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno constatato il decesso. I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale.

