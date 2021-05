Incidente a Palermo, volo in auto dal cavalcavia di via Ugo la Malfa: gravi due ragazzi

Nuovo, gravissimo incidente nella tarda serata di ieri, a Palermo. Un'auto è caduta da un cavalcavia di via Ugo La Malfa mentre dall'autostrada si immetteva in direzione del centro abitato. A bordo due giovani, entrambi finiti in ospedale: uno è ricoverato nel reparto di Rianimazione a Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto poco dopo le 23 quando il conducente dell'auto, una Peugeot 206, ha completamente perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il guardrail e poi travolgendo degli alberi che si trovano sul bordo della strada e poi una trave dello stesso cavalcavia, ha sfondato la rete di protezione finendo alcuni metri più giù.

Sempre ieri mattina le strade di Palermo erano state macchiate da un altro grave incidente stradale in cui, travolta da un'auto in via Duca della Verdura, è rimasta uccisa Gandolfa Ilarda, catechista di 47 anni molto ben voluta in città.

