Palermo, incidente in via Duca della Verdura: donna investita e uccisa

Incidente mortale questa mattina in via Duca della Verdura, angolo via Libertà, a Palermo. Una donna, intorno alle 9,40, è stata investita da un'automobile, una Ford Mondeo, mentre stava attraversando la strada.

Sul posto è giunta un'ambulanza ma i soccorsi sono stati vani: la donna era già morta. Sono giunti anche gli agenti della polizia municipale e l'infortunistica stradale. La zona è tutta transennata e la strada è stata chiusa al traffico per permettere tutti i rilievi del caso. Notevoli i disagi alla circolazione veicolare.

Le telecamere posizionate sul posto aiuteranno a chiarire la dinamica dell'incidente. Il conducente della Ford era in stato confusionale.

