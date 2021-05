Corruzione a Palermo, indagata anche la moglie dell'ex assessore Mattina: una onlus nel mirino

L'ex assessore comunale alla Cittadinanza sociale di Palermo Giuseppe Mattina è indagato nell'ambito di un'inchiesta sulla onlus "Apriti cuore", nella quale risulta indagata per corruzione anche la moglie Veronica Rodonò.

Ieri Mattina ha rassegnato le dimissioni da assessore comunale, ruolo che verrà ora ricoperto da Cinzia Mantegna. Come ricostruisce un articolo di Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia, a Mattina vengono contestate manovre poco chiare per avere pilotato una gara, mentre la moglie ne avrebbe raccolto i frutti. L’inchiesta è condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza e si basa a quanto si apprende su un esposto molto documentato, con cifre, nomi e circostanze. Al vaglio della finanza ci sarebbero diverse convenzioni per l’assistenza di minori, non solo extracomunitari, stipulate nel corso degli anni. In particolare quelle della «Apriti Cuore» che nel maggio del 2018 inaugurò un nuovo centro di accoglienza in via Emilia, in un immobile confiscato. Il grande appartamento, può accogliere fino a sei ragazzi, italiani e stranieri.

Oltre alle carte, ci sarebbero anche intercettazioni telefoniche e ambientali, iniziate più o meno alla fine dello scorso anno. Il quadro è ancora incompleto e oltre ai nomi dell’ex assessore Mattina e della moglie, ci sarebbero anche altri personaggi che lavorano nel sociale. Dunque il numero degli indagati potrebbe aumentare nelle prossime settimane.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia.

