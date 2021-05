Palermo, l'assessore Giuseppe Mattina indagato si dimette: al suo posto Cinzia Mantegna

L’assessore comunale Giuseppe Mattina è indagato dalla Procura di Palermo e per questo ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Lo ha reso noto il sindaco Leoluca Orlando.

"Mi ha comunicato di essere stato informato di essere indagato dalla Procura della Repubblica di Palermo - ha detto il primo cittadino di Palermo - e mi ha comunicato la decisione di presentare le proprie dimissioni irrevocabili. Nonostante non vi sia alcun obbligo di legge la decisione è conferma della sensibilità umana ed istituzionale che ho ancora una volta apprezzato, ricordando la sua azione generosa a servizio di cittadine e cittadini ed in particolare dei più fragili".

"Nutro fiducia nella Magistratura nella convinzione che Giuseppe Mattina saprà chiarire e dimostrare la correttezza dei propri comportamenti. In considerazione della delicatezza ed importanza dei servizi resi dalla Area Cittadinanza solidale ho chiesto ed ho ottenuto la disponibilità a ricoprire l’incarico di assessore da parte di Cinzia Mantegna, responsabile del Coordinamento dei Servizi sociali. Provvederò a formalizzare la nomina non appena Mantegna avrà ottenuto il collocamento in aspettativa".

© Riproduzione riservata