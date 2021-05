Palermo: è morto Totò Sutera, anima della Taverna Azzurra

È morto a Palermo l'anima della Taverna Azzurra, zio Totò come lo conoscevano tutti. A dare l'annuncio della morte di Totò Sutera, uno dei figli, sul proprio profilo Facebook: "Completamente distrutto, vi informo che mio padre , per molti lo '"ZIO TOTO' " per altri " TOTO' U TAVIRNARU " , anima della taverna azzurra, non c'è più.

Riposa in pace".

L'uomo aveva 76 anni e accoglieva, soprattutto di mattina, i clienti nello storico locale di discesa Maccheronai, alla Vucciria. La Taverna Azzurra era stata rilevata da Totò Sutera negli anni Ottanta e con i suoi prezzi bassi e spazi raccolti, era diventato un luogo simbolo della movida palermitana, facendo rivivere il mercato della Vucciria di notte.

Adesso sono in tanti a piangere la scomparsa. "Avevo 17 anni la prima volta che l'ho visto dietro quel banco. Super uomo, di altri tempi. Un abbraccio grande ragazzi", scrive un uomo. "Nooooo, che dispiacereeee.

Vi abbraccio forte, vostro padre è un pezzo di storia di Palermo che non morirà mai, sempre nei nostri cuori", scrive su Facebook una cliente.

