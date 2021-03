I carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno multato il titolare della Taverna Azzurra in via Maccherronai a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid.

I militari hanno trovato nel corso dei controlli clienti che stazionavano nei pressi del locale nel mercato della Vucciria provocando assembramenti. Dopo la multa potrebbe scattare anche la chiusura per cinque giorni.

