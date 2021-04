A Palermo ancora niente alcol dopo le 18, multe fino a mille euro e chiusura dei negozi anche per un mese

Palermo in zona rossa e prosegue il divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le 18, al fine di ridurre il rischio di assembramenti. Lo ha comunicato il sindaco Leoluca Orlando, attraverso una nota.

Pertanto, fino al prossimo 22 aprile compreso, con possibilità di rinnovo e di modificazione in relazione alla situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali, sarà vietata a tutti gli esercizi commerciali e ai gestori dei distributori automatici la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Il divieto è valido su tutto il territorio cittadino dalle ore 18 alle ore 05 di tutti i giorni. Resta sempre consentita la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

Le violazioni saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste per legge, al pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione obbligatoria amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Circa un mese fa, a Palermo, scoppiò un caso: gli agenti della polizia municipale chiusero per cinque giorni il supermercato Prezzemolo&Vitale in via Villafranca perché non rispettava l'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando con la quale era stata vietata la vendita di alcolici dopo le 18. Scattò anche la multa.

Gli agenti in borghese constatarono che i clienti uscivano con bottiglie di vino, birra e spumante dopo l'orario consentito. La titolare presentò ricorso che venne accolto dal giudice di Pace e sospese l'efficacia del verbale.

