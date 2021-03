"Alcol venduto dopo le 18", accolto il ricorso: riapre Prezzemolo&Vitale in via Villafranca a Palermo

Il giudice di pace Angela Tantillo ha accolto il ricorso della società Prezzemolo & Vitale e ha sospeso l’efficacia esecutiva del verbale con cui, sabato scorso, era stata disposta la chiusura del punto vendita di via Principe di Villafranca per avere venduto alcolici dopo le 18.

La vicenda, legata all’ordinanza firmata la settimana scorsa dal sindaco di Palermo, rappresenta un precedente importante a favore della società che, in virtù di questo provvedimento, può immediatamente riaprire il supermercato.

Il giudice della II sezione, infatti, “vista la sussistenza dei presupposti che legittimano la sospensione del provvedimento impugnato”, ha sospeso l’efficacia del verbale in attesa dell’udienza di merito, fissata per il 23 giugno prossimo, data in cui è prevista la discussione del ricorso.

“È una notizia importante – commenta l’avvocato Alessandro Palmigiano, che ha seguito il ricorso assieme ai colleghi Ornella Sarcuto e Lucio Savagnone – perché dimostra l’attenzione posta dall’ufficio del Giudice di Pace su un argomento molto delicato, visto che riguarda la vita di un’azienda seria e il lavoro di tante persone, messi a rischio non solo da un’ordinanza che non condividiamo, ma per la mera vendita di una bottiglia di vino a un cliente".

La società Prezzemolo&Vitale esprime la propria soddisfazione per la decisione del Giudice e ringrazia per le attestazioni di solidarietà ricevute in questi giorni. Già da oggi il punto vendita di via Villafranca è operativo.

