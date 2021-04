Palermo, numeri da zona rossa: sforati i 250 contagi per 100mila abitanti

Palermo sfora il limite per andare in zona rossa. Sulla base dei dati provvisori trasmessi dal Commissario per l'emergenza Covid-19, nel Comune di Palermo il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, ossia 275,2 per 100 mila abitanti. Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3.

La zona rossa insomma si fa sempre più vicina. Ieri, il presidente della Regione Nello Musumeci ha annunciato che «non esclude» per oggi l’adozione dell'ordinanza regionale che la istituisce. Una misura, ha affermato il governatore, dopo un confronto con i vertici del dipartimento regionale per la Salute, da assumere «d’intesa con il sindaco, quale utile misura preventiva per evitare il picco dei positivi al Covid».

A chiedere maggiori misure restrittive è stato il sindaco Leoluca Orlando. Il primo cittadino ha chiesto a Musumeci di intervenire per frenare i contagi e "la pressione sul sistema ospedaliero".

Già i dati del bollettino di ieri lasciano pochi dubbi: a Palermo e provincia in 24 ore sono stati sfiorati i 600 contagi sui 909 di tutta la regione. Praticamente quasi i due terzi dei nuovi positivi.

